Время в Ереване: 11:07:36,   8 Июнь

СМИ: около 30 человек погибли за сутки на востоке Индии от ударов молний

СМИ: около 30 человек погибли за сутки на востоке Индии от ударов молний

По меньшей мере 27 жителей индийского восточного штата Западная Бенгалия погибли за последние 24 часа от ударов молний. Об этом во вторник сообщает газета The Times of India.

Жертвами стали жители шести округов штата, среди погибших три женщины,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По информации местных властей, причина случившегося заключается в том, что люди в грозу продолжают работать в поле, несмотря на объявление чрезвычайными службами повышенного уровня опасности. Правительство Западной Бенгалии выразило соболезнования семьям погибших и призвало жителей штата соблюдать меры безопасности в связи с продолжающимися в регионе ливнями и грозами.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации