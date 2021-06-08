СМИ: около 30 человек погибли за сутки на востоке Индии от ударов молний
15:13, 8 Июнь, 2021
По меньшей мере 27 жителей индийского восточного штата Западная Бенгалия погибли за последние 24 часа от ударов молний. Об этом во вторник сообщает газета The Times of India.
Жертвами стали жители шести округов штата, среди погибших три женщины,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
По информации местных властей, причина случившегося заключается в том, что люди в грозу продолжают работать в поле, несмотря на объявление чрезвычайными службами повышенного уровня опасности. Правительство Западной Бенгалии выразило соболезнования семьям погибших и призвало жителей штата соблюдать меры безопасности в связи с продолжающимися в регионе ливнями и грозами.
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