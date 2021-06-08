Столтенберг назвал сотрудничество между Россией и Китаем вызовом для НАТО

Все более активное сотрудничество между Россией и Китаем в политической и военной области представляет собой серьезный вызов для НАТО, считает генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

"В последнее время Россия и Китай поддерживают все более интенсивное сотрудничество как на политическом, так и на военном уровне. Речь идет о новом измерении и о серьезном вызове для НАТО. В результате этого возникают новые опасности. Москва и Пекин все более часто координируют соответствующие позиции по решениям в рамках многосторонних организаций, таких как ООН", - заявил генсек НАТО в интервью, которое под заголовком "Россия и Китай угрожают Западу" опубликовала во вторник римская газета la Repubblica,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Кроме того, они проводят совместные военные учения, экспериментируют вместе с дальними полетами боевых самолетов и морскими операциями, а также проводят интенсивный обмен опытом по системам вооружений и контролю интернета", - сказал он.

В РФ и КНР неоднократно заявляли, что сотрудничество двух стран никому не угрожает, напомнив, что в двусторонних документах всегда подчеркивается, что стратегическое взаимодействие и многогранное партнерство существует не против кого бы то ни было, а исключительно в интересах наших народов и стран.