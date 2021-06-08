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Военнослужащий ВС Армении из-за тумана оказался на подконтрольной Азербайджану территории

Военнослужащий ВС Армении из-за тумана оказался на подконтрольной Азербайджану территории

Военнослужащий контрактной службы N-ской воинской части Вооруженных сил Республики Армения, рядовой А. Катанян 8 июня из-за тумана, потеряв на местности ориентацию, оказался на подконтрольной ВС Азербайджана территории.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Министерства обороны Армении, заявление МО Азербайджана о том, что А. Катанян является диверсантом, не соответствует действительности.


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