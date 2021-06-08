Военнослужащий ВС Армении из-за тумана оказался на подконтрольной Азербайджану территории
14:54, 8 Июнь, 2021
Военнослужащий контрактной службы N-ской воинской части Вооруженных сил Республики Армения, рядовой А. Катанян 8 июня из-за тумана, потеряв на местности ориентацию, оказался на подконтрольной ВС Азербайджана территории.
Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Министерства обороны Армении, заявление МО Азербайджана о том, что А. Катанян является диверсантом, не соответствует действительности.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен