Константин Орбелян назначен музыкальным директором и дирижером Нью-Йоркской городской оперы

Директор Национального академического театра оперы и балета, художественный руководитель Константин Орбелян назначен музыкальным руководителем и дирижером Нью-Йоркской городской оперы. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает официальный сайт Нью-Йоркской оперы.

Первая опера с участием маэстро Орбеляна - «Риголетто» будет показана 29 августа.

«Мы очень рады приветствовать всемирно известного маэстро Константина Орбеляна в семье Нью-Йоркской городской оперы. Он приносит с собой многолетний опыт дирижирования. В будущем нам и нашим слушателям он будет представлять выступления на очень высоком уровне», - сказал директор оперы Майкл Капассо, выразив уверенность, что армянский маэстро сыграет свою роль в повышении Нью-Йоркской оперы на новые высоты.

Орбелян подчеркнул, что он с радостью согласился на назначение музыкальным руководителем и дирижером Нью-Йоркской оперы. «Это хорошая возможность помочь этому важному с исторической и культурной точки зрения музыкальному учреждению вернуться в жизнь после времен, полных вызовов COVID-19. Мы дадим любителям оперы возможность слушать лучших певцов США и всего мира. Придерживаясь традиций Нью-Йоркской городской оперы, мы предоставим современным композиторам площадку, на которой они смогут представлять свои работы», - сказал Константин Орбелян.