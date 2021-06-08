Главы МИД РФ, Франции, Германии обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе и вопрос Арцаха

Министры иностранных дел России, Франции и Германии Сергей Лавров, Жан-Ив Ле Дриан и Хайко Маас провели телефонный разговор, в ходе которого, среди прочего, обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе и вопрос Нагорного Карабаха, а также процесс реализации положений трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 и 11 января 2021 года. Как передает «Арменпресс», сообщение об этом было опубликовано на сайте Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Министры иностранных дел трех стран подчеркнули необходимость строгого соблюдения режима прекращения огня и необходимость разрешения политических споров политическими и дипломатическими средствами. Министры подтвердили роль Минской группы ОБСЕ в переговорном процессе между Арменией и Азербайджаном.

Российская сторона отметила, что вовлечение в процесс какой-либо международной организации возможно только с согласия Еревана и Баку.