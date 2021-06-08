Возможности формулировки «отделение ради спасения» существенно возросли: Пашинян

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян, возглавляющий предвыборный список партии «Гражданский договор», в настоящее время для решения арцахской проблемы в соответствии с позициями армянской стороны видит больше возможностей. Как сообщает «Арменпресс», Пашинян сказал об этом во время встречи с жителями общины Арагацаван Арагацотнской области.

«Да, мы находимся в очень серьезной ситуации, но сегодня я вижу больше возможностей решить арцахский вопрос в соответствии с нашими идеями, больше, чем это было четыре года назад. Я говорю что-то странное, но поверьте, я не могу сказать подробнее по той же причине, почему я не мог подробно рассказать о содержании переговоров в 2018-2019 годах», - сказал Пашинян.

Исполняющий обязанности премьер-министра лишь заявил, что в рамках сопредседателей Минской группы ОБСЕ зафиксирована необходимость возобновления переговорного процесса по уточнению окончательного статуса Карабаха.

«Мы представляем, что возможности для реализации формулировки «отделение ради спасения» от всех этих событий значительно увеличились. И нам в этом направлении нужна последовательная работа», - заключил Пашинян.