Посольство России в США назвало учения Arctic Challenge провокационными

Маневры Arctic Challenge ("Арктический вызов") не способствуют укреплению доверия в Европе, считают в посольстве России в США.

"Arctic Challenge с участием ВВС США в Европе (USAFE) провокационны. <...> Расходятся с заявлениями Вашингтона о безальтернативности задачи обеспечения устойчивого и мирного развития арктического региона", — говорится в заявлении дипмиссии в Twitter.

Arctic Challenge, проводимые каждые два года ВВС Финляндии , Швеции и Норвегии , — одни из крупнейших учений с использованием боевой авиации,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Со стороны США в них принимает участие отряд морской пехоты, состоящий из десяти многоцелевых истребителей F/A-18 Hornet в сопровождении воздушных танкеров KC-130 и самолетов 452-й морской авиационной транспортной эскадрильи (VMGR-452). В Финляндию также перебросят около 250 морских пехотинцев.

Визит эскадрильи является частью оборонного сотрудничества между Финляндией и США.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу отмечал, что США наращивают военное присутствие в Арктике. По его словам, военно-политическая обстановка в регионе осложняется из-за конкуренции ведущих стран за доступ к ресурсам и транспортным коммуникациям. Россия для укрепления обороноспособности и обеспечения своих национальных интересов активно развивает Северный флот, подчеркнул он.

Российский МИД также выражал обеспокоенность тем, что США усиливают военное присутствие в Арктическом регионе, и отмечал, что Москва выступает за то, чтобы он оставался полем для мирного сотрудничества.