Фердинанд Карапетян на старте чемпионата мира по дзюдо потерпел поражение

Член сборной Армении по дзюдо Фердинанд Карапетян на старте рейтингового чемпионата мира потерпел поражение.

Как передает «Арменпресс», в столице Венгрии Будапеште стартовал чемпионат мира по дзюдо, который является рейтинговым для Олимпийских игр в Токио. Карапетян в стартовом поединке встретился с Пеливаром Петру (Молдова) и потерпел поражение. Сейчас у Фердинанда Карапетяна 2 148 очков, в своей весовой категории (73 кг) он занимает 32-е место.

Согласно новой системе на играх в Токио будет заявлено по 18 спортсменов из каждой весовой категории. В целях расширения географии участников Континентальный союз предоставит еще 100 мест, 13 - для европейцев, а три из них - спортсменам весовой категории 73 кг. Окончательный список дзюдоистов, отправляющихся на Олимпийские игры, будет опубликован 30 июня.