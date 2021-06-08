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Фердинанд Карапетян на старте чемпионата мира по дзюдо потерпел поражение

Фердинанд Карапетян на старте чемпионата мира по дзюдо потерпел поражение

Член сборной Армении по дзюдо Фердинанд Карапетян на старте рейтингового чемпионата мира  потерпел поражение.

Как передает «Арменпресс», в столице Венгрии Будапеште стартовал чемпионат мира по дзюдо, который является рейтинговым для Олимпийских игр в Токио. Карапетян в стартовом поединке встретился с Пеливаром Петру (Молдова) и потерпел поражение. Сейчас у Фердинанда Карапетяна 2 148 очков, в своей весовой категории (73 кг) он занимает 32-е место.

Согласно новой системе на играх в Токио будет заявлено по 18 спортсменов из каждой весовой категории. В целях расширения географии участников Континентальный союз предоставит еще 100 мест, 13 - для европейцев, а три из них - спортсменам весовой категории 73 кг. Окончательный список дзюдоистов, отправляющихся на Олимпийские игры, будет опубликован 30 июня.


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