Ремонтируются два участка Севан-Мартуни-Гетап межгосударственной дороги Армения- Грузия

С тех пор, как на государственные средства были начаты строительные работы на участке с 5-го по 7-й километр Севан-Мартуни-Гетап межгосударственной автодороги Армения-Грузия, уже прошел месяц.

Как сообщил «Арменпресс» начальник Управления транспорта и дорожного строительства городской администрации Гегаркуникской области Геворг Хачатрян, необходимость в дорожно-строительных работах возникла в результате подъема воды в озере Севан. Первый участок длиной в 140 м, второй участок длиной в 180 метров. Они покрываются габионным покрытием и приподнимаются. Стоимость контракта на строительные работы по первойму участку составляет 89,1 млн драмов, по второму - 104 млн драмов.

«Осуществляются работы по восстановлению земельного пласта, габионизации, повышению дороги, укладке асфальтобетонного двухслойного покрытия и металлического ограждения. В некоторых местах дорога будет поднята до 3,5 метров, дабы избежать риска затопления и обрушения. Строительные работы будут завершены в ближайшие месяцы», - сказал Геворг Хачатрян.

Хосров Хлгатян