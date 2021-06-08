Российские миротворцы около ста паломников сопроводили в монастырский комплекс Амарас

В рамках реализации трехстороннего заявления глав России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года российские миротворцы продолжают содействовать восстановлению в Арцахе мирной жизни.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Минобороны Российской Федерации.

«Российские миротворцы обеспечили безопасный визит 98 паломников в христианский монастырь Амарас. Они приехали в монастырь из города Степанакерт и из прилегающих к монастырю городов и сел», - сообщили в Минобороны России.

После завершения военных действий в результате подписания заявления о прекращении боевых действий раннесредневековый монастырь Амарас оказался в непосредственной близости от линии разграничения. Российские миротворцы в Арцахе обеспечивают безопасность паломников, желающих посетить это святилище.