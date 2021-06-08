Государство на профилактику и лечение COVID-19 потратило более 26 млрд драмов

В прошлом году на профилактику и лечение COVID-19 государство израсходовало более 26 миллиардов драмов. Как сообщает «Арменпресс», об этом на совместном заседании постоянных комиссий Национального собрания при представлении годового отчета об исполнении государственного бюджета сообщила и. о. министра здравоохранения Армении Анаит Аванесян.

«В 2020 году на профилактику и лечение Covid-19 было израсходовано 26 млрд 491 млн 923 000 драмов», - сообщила и. о. министра.

Анаит Аванесян подчеркнула, что COVID-19 - довольно большая проблема, рухнули даже хорошо финансируемые системы здравоохранения. Она поблагодарила правительство за то, что оно уделяло должное внимание всем предложениям и просьбам Министерства, касающихся укрепления системы.

«Мы оборудовали и перестроили наши районные медицинские организации, организации города Еревана», - представила Анаит Аванесян.