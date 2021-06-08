Армения получит от Японии 51 полностью оборудованных машин скорой помощи

К концу года Армения в качестве дара от правительства Японии получит 51 машину скорой помощи. Как сообщает «Арменпресс», об этом на совместном заседании постоянных комиссий Национального собрания при представлении годового отчета об исполнении государственного бюджета сообщила и. о. министра здравоохранения Армении Анаит Аванесян.

Анаит Аванесян напомнила, что во время войны азербайджанская сторона наносила удары по машинам скорой помощи. Возникла необходимость в быстром пополнении автопарка. «Работа ведется по двум направлениям. За счет средств госбюджета и Всеармянского фонда закуплено 37 внедорожников и 10 реанимобилей марки «Ford» », - сказала она.

Кроме того, была проведена масштабная работа с представителями диаспоры, благодаря чему Армении и Арцаху было подарено довольно много машин скорой помощи.

«На данный момент можно сказать, что наш парк машин скорой помощи полностью укомплектован. В начале года мы должны были получить 51 новых полностью оборудованных автомобилей, предоставленных японским правительством в качестве содействия, но пандемия помешала этому, и процесс затянулся. К концу года у нас будет 51 новых полностью оборудованных автомобилей скорой помощи», - сказала Аванесян.

Цель правительства - пополнять весь парк, постоянно делая капитальные вложения, чтобы парк так не изнашивался, и не приходилось бы ждать автомобилей в рамках международного содействия.