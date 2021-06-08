Во время Олимпиады передвижения журналистов будут контролироваться

Японские власти во время Олимпийских игр будут контролировать передвижения журналистов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает оргкомитет Олимпийских игр. Японские власти будут строго контролировать передвижения иностранных журналистов. Такими шагами власти попытаются сдержать распространение инфекции COVID-19. Журналистам не разрешат пользоваться общественным транспортом.

24 марта 2020 года стало известно, что XXXII летние Олимпийские игры в Токио перенесены. Олимпийские игры сохранили свое название - “Токио-2020”. Они начнутся 23 июля 2021 года и завершатся 8 августа.

Пока Армения до сих пор имеет 9 олимпийских путевок, которые завоевали гимнаст Артур Давтян, борцы греко-римского стиля Артур Алексанян, Карапет Чалян, Армен Меликян, Карен Асланян, борцы вольного стиля Арсен Арутюнян, Вазген Теванян, боксер Корьюн Согомонян и тройной прыгун Левон Агасян.