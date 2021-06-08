В Армении туризм выказывает признаки пробуждения: Мехак Апресян

Президент Федерации туризма Армении Мехак Апресян уверяет, что туризм в Армении начинает пробуждаться. В беседе с «Арменпресс» Апресян выразил надежду, что въездной туризм в Армении снова начнет развиваться и укрепляться.

«В настоящее время в Армению приезжают в основном из стран, где открыты границы: из Российской Федерации, Грузии, Исламской Республики Иран, США, Украины и ряда европейских стран. В первом квартале этого года было около 86 000 посещений, что значительно больше 65 000 посещений во втором, третьем и четвертом кварталах 2020 года. Я сравниваю количество туристических визитов с начала пандемии, поскольку все началось во втором квартале прошлого года», - сказал Мехак Апресян.

По его словам, туризм уже «говорит», что нужно работать, создавать и восстанавливать.

Касаясь внутреннего туризма, Мехак Апресян сказал, что в прошлом году он был в относительно лучшем состоянии, особенно после ослабления ограничений. Он сказал, что восстановление туризма следует начинать с внутреннего туризма, который может помочь облегчить нагрузку на сферу», - сказал Апресян.

Он отметил, что после открытия границ многие страны на вновь оформляющемся рынке начнут привлекать к себе внимание мирового рынка, и Армении есть чем заняться в этом вопросе. По словам Мехака Апресяна, для развития внутреннего туризма необходимо проводить стимулирующую политику, армяне должны предпочитать проводить свой отдых в Армении и в Арцахе.

Лилит Демурян