Партия «Армянские орлы: Единая Армения» не будет участвовать в выборах

Партия «Армянские орлы: Единая Армения» объявила, что не будет участвовать в досрочных парламентских выборах, которые пройдут в Армении 20 июня. Как сообщает «Арменпресс», в заявлении партии говорится, что они требуют отменить внеочередные выборы в Национальное собрание, освободить Армению от оккупации азербайджанских вооруженных сил и провести внеочередные выборы в Национальное собрание только после восстановления территориальной целостности.

«Обеспечение безопасности Армении и армянского народа, сохранение территориальной целостности Армении для каждого армянина важнее, чем организация каких-либо выборов в Армении и участие в них. Да, партия «Армянские орлы: Единая Армения» всегда выступала за проведение внеочередных выборов в Национальное собрание, считая, что это будет один из лучших способов легитимного формирования в Армении национально-христианского правительства. Именно поэтому партия «Армянские орлы. Единая Армения» со своим пропорциональным списком из 86 членов подала заявку на участие во внеочередных выборах в Национальное собрание и уже была зарегистрирована Центральной избирательной комиссией», - говорится в заявлении партии.

Отмечается, что решение участвовать в выборах, было принято при одном условии – если до начала предвыборной кампании выборов в Национальное собрание, то есть до 7 июня, власти Армении выведут с территории Армении вооруженных бандитов азербайджанской армии, вторгшихся 12 мая на территорию Армении.

Так как этого не произошло, партия «Армянские орлы: Единая Армения» заявляет, что не будет участвовать в выборах. По мнению партии, внеочередные выборы в Национальное собрание 20 июня не могут быть проведены на всей территории Республики Армения, так как некоторые части Армении оккупированы, а это означает, что досрочные выборы необходимо отменить.