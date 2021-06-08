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Число жертв столкновения двух поездов на юге Пакистана возросло до 62

Число жертв столкновения двух поездов на юге Пакистана возросло до 62

По меньшей мере 62 человека погибли, более 100 пострадали в результате произошедшего в понедельник столкновения двух пассажирских поездов на юге Пакистана. Об этом во вторник сообщил телеканал BOL News со ссылкой на министерство железнодорожного транспорта.

Авария произошла в районе города Готки в южной провинции Синд. Один из поездов сошел с рельсов, после чего в него врезался второй состав,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

К настоящему моменту движение поездов по ветке, на которой произошло столкновение, возобновлено. Спасательная операция продолжается, в ней принимает участие армия Пакистана.

Ранее телеканал GeoTV сообщал о не менее 50 погибших.


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