В Армении подтверждено 73 новых случаев COVID-19, случаев смерти не зарегистрировано

По состоянию на 11:00 8 июня в Армении подтверждено 73 новых случаев COVID-19, 105 заболевших вылечились, летальных исходов не зарегистрировано. За последние сутки проведено 3 067 тестов. Всего проведено 1 108 066 тестов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

Всего подтверждено 223 285 случаев COVID-19, 214 609 из которых вылечились, есть 4 463 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 3 122 пациента.

Зафиксировано 1 091 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни.

Согласно решению правительства Армении от 11 января, карантин, установленный с 11 сентября 2020 года по 11 января 2021 года, с целью снижения риска распространения эпидемии, продлен до 11 июля 2021 года.