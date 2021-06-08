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Посол США Линн Трейси в Сюнике не встречалась ни с премьер-министром, ни с президентом

Посол США Линн Трейси в Сюнике не встречалась ни с премьер-министром, ни с президентом

В посольстве США в Армении уточняют, что визит посла Линн Трейси в Сюник в апреле не имел ничего общего с визитами других официальных лиц. Как сообщает «Арменпресс», посольство США разъяснило неверную информацию относительно визита посла Линн Трейси в Сюник.

«Как мы сообщали ранее, посол выехала в Сюникскую область, чтобы лично, на месте, от партнеров программ посольства США удостовериться о ситуации, создавшейся вследствие двойного удара пандемии и войны. Посол также встретилась с бенефициарами грантовых программ правительства США, чтобы обсудить пути обеспечения продолжения сотрудничества в деле содействия восстановлению и развитию Сюника», - сообщили в посольстве.


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