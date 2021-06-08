И. о. министра надеется, что число вакцинированных от Covid-19 на этой неделе уже превысит  50 000

И. о. министра здравоохранения Анаит Аванесян надеется, что на этой неделе количество вакцинированных от Covid-19 превысит 50 000 человек.

Как передает «Арменпресс», об этом Анаит Аванесян сказала на совместном заседании постоянных комиссий Национального собрания при представлении годового отчета об исполнении государственного бюджета.

«Процесс вакцинации от Covid-19 проводится в рамках национальной программы иммунизации. Я надеюсь, что на этой неделе мы переступим порог в 50 000 человек. Вакцины, приобретенные еще в 2020 году за счет бюджетных средств, позволяют нам активно организовать процесс вакцинации», - сказала Анаит Аванесян.

Говоря о ситуации с Covid-19 в 2020 году, и. о. министра заверила, что в системе здравоохранения в течение года не было дефицита средств индивидуальной защиты. Она считает это - очень важным обстоятельством с точки зрения защиты врачей и медицинских работников.

Анаит Аванесян подчеркнула, что, работая в течение всего года в довольно напряженном режиме, система смогла обеспечить практически все программные показатели.

Скорректированный бюджет здравоохранения на 2020 год составил 142 млрд драмов, что намного больше запланированного. Больше средств было выделено на преодоление кризиса. Производительность министерства составила 98,3%.

Вакцинация от Covid-19 в Армении проводится вакцинами “AstraZeneca”, “Sputnik V” и “CoronaVac”.