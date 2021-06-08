В Индии жертвами пожара на химзаводе стали 18 человек

В Индии 18 человек погибли при пожаре на химическом заводе на окраине города Пуне, сообщает Times of India. Еще двое пострадавших находятся в критическом состоянии. 15 погибших - женщины.

Пожар на предприятии начался около 15:45 в понедельник. Тогда в помещениях завода находились 37 человек. Огонь тушили 50 пожарных и восемь единиц техники, спасатели ломали стены завода, чтобы дать людям выбраться. Тела погибших обгорели до неузнаваемости.

Причина возгорания еще не установлена,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Сгоревший завод принадлежит компании SV Aqua Technologies, которая выпускает диоксид хлора для обеззараживания воды.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования семьям погибших и пообещал им компенсации в 200 тысяч рупий ($2 800), пострадавшие получат от правительства суммы в четыре раза меньше. Также компенсации семьям погибших в размере $6 800 пообещало правительство штата Махараштра, сообщает BBC News.