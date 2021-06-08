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Челендж-турнир женского чемпионата Европы Д-20 пройдет в Ереване

Челендж-турнир женского чемпионата Европы Д-20 пройдет в Ереване

Матчи подгруппы D женского чемпионата Европы Д-20 состоятся в Армении.

Как передает «Арменпресс», соперниками сборной Армении до 20 лет в данной подгруппе будут Греция, Швейцария, Украина и Албания.

Матчи состоятся с 13 по 18 июля в бывшем спорткомплексе «Мика».

Напомним, что в этом году формат проведения чемпионата Европы претерпел определенные изменения. Сборная Армении Д-20 должна была играть в дивизионе B, но в связи с нынешней эпидемической ситуацией было принято решение провести чемпионат в форме претендентов. При этом команды будут играть в группах по 5 - 6 команд.


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