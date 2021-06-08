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Сборная Армении Д-21 провела предматчевую тренировку

Сборная Армении Д-21 провела предматчевую тренировку

Сборная Армении до 21 года продолжает подготовку к чемпионату Европы 2023 года среди юношей до 21 года. Матч Фарерские острова-Армения отборочного раунда чемпионата состоится 8 июня.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ФФА. В преддверии матча Фарерские острова-Армения первого раунда группового этапа отборочного турнира УЕФА ЕВРО - Д-21 2023 7 июня на городском стадионе г. Тофтир сборная Армении Д-21 провела предматчевую тренировку.

На тренировке разрабатывались упражнения на передачу и удар,  в конце наша молодежная команда провела двухстороннюю игру.

Сборная Армении До 21 года подошла к матчу в полном составе. Все футболисты, выехавшие на Фарерские острова, готовы к выходу на поле.


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