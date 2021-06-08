Постпред Армении в ООН избран председателем комитета ГА ООН по бюджетным и административным вопросам

На пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН, состоявшейся 7 июня, постоянный представитель Республики Армения при ООН Мгер Маргарян единогласно был избран председателем одного из шести главных комитетов Генассамблеи ООН - Бюджетно-административного комитета. Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщает постоянное представительство Республики Армения при ООН.

В своем выступлении постоянный представитель Республики Армения поблагодарил представителей стран-членов ООН за оказанное доверие, подчеркнув свою приверженность руководству работой Комитета инклюзивным и объективным образом с целью повышения эффективности деятельности ООН

Абдулла Шахид (Мальдивы) избран председателем 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Сессия начнется в сентябре этого года.

Пятый комитет Генеральной Ассамблеи ООН отвечает за административные и бюджетные вопросы. Он принимает основной бюджет ООН и бюджеты миротворческих миссий. Среди вопросов повестки дня Пятого комитета - вопросы управления человеческими ресурсами и организацией.