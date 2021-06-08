Цены на цветные металлы - 07-06-21

ЛОНДОН, 8 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 7 июня были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 0.67% и составила 2418.50 долларов США, цена на медь снизилась на 1.26% и составила 9864.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 1.59% и составила 2138.50 долларов США, цена на никель снизилась на 1.71% и составила 17664.00 долларов США, цена на олово выросла на 0.18% и составила 30500.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.37% и составила 2985.50 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 31636.00 долларов США, цена на кобальт снизилась на 2.55% и составила 42535.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.