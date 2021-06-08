Предвыборная кампания, день 2: политические силы проведут встречи и пресс- конференции

В Армении продолжается официальная предвыборная кампания внеочередных парламентских выборов, назначенных на 20 июня. В выборах участвуют 26 политических сил: 22 партии и 4 блока.

«Арменпресс» представляет программу «Предвыборная хроника».

Партия «Мой шаг», которую возглавил Никол Пашинян, во второй день кампании прибудет в Арагацотнскую область. Встречи начнутся в Арагацаване, в 11:30. Партия «Мой шаг» также будет в Артени, Талине, Ошакане, Цахкаховите, Алагязе. В Апаране они от мемориала «Возрождение» пройдут до городской площади. На площади Аштарака в 19:00 запланирован большой митинг.

Блок «Айастан» во главе со вторым президентом Республики Армения Робертом Кочаряном в 11:00 в Горисе на площади Григора Татеваци проведет митинг, затем в 13:30 в зале им. Амо Сагияна Дома культуры Сисиана состоится встреча с избирателями.

Представители партии «Просвещенная Армения» во главе с Эдмоном Марукяном второй день избирательной кампании начнут в 10:30 с митинга у памятника генералу Андранику в административном районе Малатия-Себастия Еревана. Вначале будет встреча с журналистами. В 12:00 члены партии будут на улице Зоравара Андраника, затем в 15:00 в Араратьян массиве. В 16:00 они будут на улице Григора Асатряна, у универмага «Ширак», и в 17:00 на улице Тычыны в районе А-2.

Партия «Процветающая Армения» второй день предвыборной кампанию проведет в Гегаркуникской области. Начало в 15:00 с перекрестка Севан-Гавар, затем в 16:00 «Процветающая Армения» будет в Гаваре.

Партия «Справедливая Армения» продолжит кампанию в селе Апна Апаранского района, затем совершит поездки по разным селам.

Партия «Национальное консервативное движение 5165» 8 июня в 18:00 в парке Арцах в Ванадзоре проведет митинг, где представит свои представления о путях решения проблем, связанных с безопасностью, с внешней политикой, образованием, культурой, здравоохранением и с другими сферами.

Представители партии "Армянский национальный конгресс" Левон Зурабян, Арам Манукян, Перч Аветисян, в 18.00 встретятся в кафе «Loft» на Северном проспекте с участниками Арцахской войны.

Национальная христианская партия «Пробуждение» продолжит свою кампанию в Ереване, на этот раз, начав с площади возле церкви Сурб Хач на улице Комитаса. Члены партии пройдут по улицам Еревана.

Две партии для второго дня кампании выбрали формат пресс-конференции. Партия «Родина Армения» на пресс-конференции в 11:00 представит свою программу. Партия «Национально-демократическая партия» встретится с журналистами в 12:00.

Предвыборная кампания внеочередных парламентских выборов, назначенных на 20 июня, продлится до 24:00 18 июня. Электронное голосование начнется 11 июня в 08:00 и продлится до 20:00 13 июня. Кандидаты, партии, партийные блоки или партии-члены блока заявление о самоотводе могут представить до 18:00 10 июня.

Избиратели на избирательных участках должны получить бюллетени, соответствующие числу участвующих политических сил, выбрать лишь один из них, положить в конверт и бросить в урну для голосования. Избиратели на бюллетене не должны делать каких-либо отметок.