Газета «Айастани Анрапетутюн»: Ровесник Республики Армения

«Официальная газета «Айастани Анрапетутюн», которая на протяжении 30 лет была документом независимой Армении, по-прежнему шагает в ногу с требованиями времени, отвечая на существующие вызовы и изменения. В век современных цифровых технологий печатные СМИ должны решать и дополнительные проблемы. Таким образом, отныне ежедневная газета будет представлять читателям свой обновленный веб-сайт.

По словам директора информационного агентства Арменпресс Арама Ананяна, 30-летие - достаточно интересный и значимый повод, чтобы двигаться вперед и перейти к новой цифровой трансформации. «Газета имела свой веб-сайт, который когда-то полностью отвечал требованиям того времени, но цифровые технологии развиваются, и читателям необходимо предлагать веб-сайт, соответствующий требованиям времени», - сказал он на презентации обновленного сайт газеты «Айастани Анрапетутюн».

Артур Карагезян, главный редактор газеты «Айастани Анрапетутюн», высоко оценил вклад всех сотрудников газеты с первого дня ее создания, начиная с Айдына Морикяна, редактора-основателя, благодаря усилиям которых газета не потеряла своей актуальности и по сей день. «Имея государственный статус, мы представляем не только официальные новости․Сегодня задача ежедневной газеты - это уже не просто передавать новости, а делать упор на анализ, комментарии и на ценную информацию», - отметил Артур Карагезян.

Что касается публикаций на бумажных и электронных носителях, то они не исключают, а дополняют друг друга. На сайте будут размещаться материалы до их публикации в газете, также будут и аннотированные материалы, которые будут доступны только в печатном формате».

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.