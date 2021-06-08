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Газета «Айастани Анрапетутюн»: Действия Баку направлены против трехстороннего заявления

Газета «Айастани Анрапетутюн»: Действия Баку направлены против трехстороннего заявления

«Ситуация на линии соприкосновения между Арменией и Азербайджаном остается напряженной. Провокационные действия азербайджанских военнослужащих все чаще направляются против мирного населения приграничных территорий. Такое поведение может говорить только об одной тенденции: Баку бойкотирует выполнение положений трехстороннего заявления. Азербайджан нагнетает в регионе  напряженность. В результате ставится под сомнение разблокировка региональных коммуникаций, к которому так стремятся Баку и, прежде всего, Турция. В этом контексте велика вероятность, что «старший брат» Азербайджана должен будет дать понять последнему, что логика этих действий ставит под угрозу открытие долгожданной дороги, соединяющей Азербайджан с Турцией через Нахиджеван».

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.


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