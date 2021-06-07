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Надаль вышел в четвертьфинал "Ролан Гаррос"

Надаль вышел в четвертьфинал "Ролан Гаррос"

Третья ракетка мира испанец Рафаэль Надаль пробился в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции по теннису.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, Надаль в матче четвертого раунда победил 18-го сеяного итальянца Янника Синнера со счетом 7:5, 6:3, 6:0. Теннисисты провели на корте 2 часа 17 минут.

Соперником испанца в четвертьфинале турнира будет аргентинец Диего Шварцман (10-й сеяный).


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