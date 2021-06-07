Кипр готов принимать вакцинированных туристов из России

Кипр примет российских туристов, привитых любой другой российской вакциной, помимо "Спутника V", как только будет выслан запрос на их регистрацию в Европейское лекарственное агентство (EMA). Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил министр туризма республики Саввас Пердиос.

"Мы готовы признать любую российскую вакцину, как только будет направлен соответствующий запрос в EMA. Если Россия решит запросить одобрение от регулятора для других вакцин, мы только за, открыты к этому. "Спутник V" пока не одобрен в ЕС, но Россия подала необходимые документы, они изучаются. Остальные российские вакцины пока не подали документы", - сказал он в ходе пресс-конференции.