Альпинист сорвался в расщелину на Эльбрусе

Спасатели вышли на помощь альпинисту из Самары, который, по предварительным данным, сорвался в расщелину на Эльбрусе. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.

"В 17.00 мск в понедельник поступила информация, что на горе Эльбрус на высоте 4900 метров зарегистрированная группа из двух человек из Самары попросила о помощи. По предварительной информации, один из альпинистов сорвался в расщелину", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на место происшествия выдвинулись семеро спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.