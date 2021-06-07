Moderna подала заявку на регистрацию вакцины для подростков

Фармацевтическая компания Moderna объявила о подаче заявки в Европейский лекарственный регулятор на одобрение применения ее вакцины от коронавируса для подростков.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, ранее американская компания Moderna заявила, что ее вакцина от коронавируса mRNA-1273 показала эффективность 100% среди подростков от 12 до 17 лет включительно в ходе фазы 2/3 испытаний.

"Мы рады сообщить, что мы подали (заявку - ред.) на условное регистрационное удостоверение (CMA) нашей вакцины против COVID-19 в Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) для использования у подростков в Европейском союзе", - заявил гендиректор компании Стефан Бансель.

Согласно заявлению на сайте, компания также подала заявку на разрешение применения вакцины в министерство здравоохранения Канады.

EMA в конце мая дало зелёный свет на применение в Евросоюзе первой прививки для подростков - от Pfizer/BioNTech для подростков от 12 лет. Агентство ожидало заявки от Moderna на одобрение применения ее вакцины от коронавируса для подростков и выразило надежду, что сможет оценить ее в ближайшие недели.