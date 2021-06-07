Артур Миранян признан лучшим игроком футбольного клуба «Урарту»

По результатам голосования, проведенного в телеграм-канале футбольного клуба «Урарту», болельщики и любители футбола определились с лучшим футболистом 3-го круга.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ФК, наибольшее количество голосов получил Артур Миранян. За него проголосовали 48% участников, на втором месте Угочукву Иву (27%), тройку лидеров замкнул Эдгар Григорян (18%).

По возвращению из лагеря сборной Армении, Миранян получил свою награду․

«Я очень рад, что получил эту награду, но еще больше я рад за команду, что мы смогли заработать путевку в еврокубки. Забитые мной голы помогли нам достичь нашей цели. Теперь мы думаем о том, чтобы добиться успеха в Лиге Конференций УЕФА», - сказал Артур Миранян в беседе с нами.

Добавим, что в завершившемся сезоне Артур Миранян сыграл за «Урарту» 11 матчей и стал автором 3 голов.