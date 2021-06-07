Джокович вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции

Первая ракетка мира серб Новак Джокович пробился в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит на грунтовых кортах Парижа.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, соперник Джоковича (1-й номер посева) итальянец Лоренцо Музетти выиграл у серба два первых сета на тай-брейке, но после сумел взять всего один гейм и отказался от продолжения борьбы в пятом сете при счете 6:7 (7:9), 6:7 (2:7), 6:1, 6:0, 4:0 в пользу Новака. Соперники провели на корте 3 часа 27 минут игрового времени.

За выход в полуфинал второго в сезоне турнира Большого шлема Джокович поспорит с еще одним итальянцем Маттео Берреттини (9).