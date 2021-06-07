Время в Ереване: 11:07:36,   7 Июнь

Началась предвыборная кампания блока «Честь имею»

Началась предвыборная кампания блока «Честь имею»

Представители блока «Честь имею» объявили на официальном старте избирательной кампании, что планируют представить населению свои представления о будущем. Как сообщает Арменпресс, лидер Республиканской партии Армении, третий президент Республики Армения Серж Саргсян заявил на пресс-конференции 7 июня, что в случае победы на внеочередных парламентских выборах блок «Честь имею» намерен установить внутреннюю солидарность и зачеркнуть разделительные линии.

По его словам, предстоящие выборы неординарны, потому что на этот раз выборы проходят между наличием или отсутствием государственности, между потерей и удержанием Родины. Саргсян подтвердил, что своим советом будет поддерживать Артура Ванецяна, который возглавляет блок, и всех в целом.


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