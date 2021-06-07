Предвыборная кампания движения 5165 началась с общины Ахцк, где находится могила царей Аршакидов.

Как сообщает Арменпресс, такой формат начала кампании имела целью показать, что государственность и суверенитет Армении имеют глубокие корни, которые невозможно оторвать от армянской земли.

«Этим шагом движение хотело также показать, что Армения имеет сильнейший потенциал для восстановления национальной армии, укрепления государственности и суверенитета, а также претендовать на то, чтобы стать важным региональным фактором», - говорится в заявлении.