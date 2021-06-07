Аргентинский теннисист Диего Шварцман пробился в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции, который проходит на грунтовых кортах Парижа.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, в матче четвертого круга второго в сезоне турнира Большого шлема Шварцман (10-й номер посева) обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа со счетом 7:6 (11:9), 6:4, 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 2 минуты.

За выход в полуфинал "Ролан Гаррос" Шварцман поспорит с победителем матча между испанцем Рафаэлем Надалем (3) и итальянцем Янником Синнером (18).