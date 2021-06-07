«Арменпресс» и АГЭУ подписали меморандум о сотрудничестве

Государственное информационное агентство «Арменпресс» и Армянский государственный экономический университет начинает широкое сотрудничество: директор агентства Арам Ананян и ректор АГЭУ Диана Галоян 7 июня подписали меморандум о взаимопонимании.

Директор информационного агентства «Арменпресс» Арам Ананян выразил радость в связи с сотрудничеством с АГЭУ, отметив, что оно становится реальностью благодаря усилиям команды ректора АГЭУ. Арам Ананян подчеркнул, что это первый опыт сотрудничества агентства с профильным вузом. Он подчеркнул, что осведомлен о реформах, проводимых в университете, и выразил восхищение деятельностью исследовательского центра «Амберд».

«“Амберд” действительно делает отличную работу, Вам удалось аккумулировать и знания, и навыки, и опыт, - сказал директор агентства. - Я надеюсь, что наше сотрудничество принесет гораздо больший результат, чем мы ожидаем», - добавил он.

Ректор АГЭУ Диана Галоян отметила, что АГЭУ имеет широкую сеть партнеров, но партнерство с государственным информационным агентством «Арменпресс» - первый опыт сотрудничества со СМИ, и приятно, что оно начинается с такого авторитетного СМИ. Ректор вуза подчеркнула, что АГЭУ находится на стадии реформ, в этом контексте очень важно создание положительного имиджа вуза и сотрудничество со СМИ.

Новое партнерство АГЭУ начинается с осознанием важности сотрудничества академических учреждений и СМИ. Это сотрудничество достаточно широкое: популяризация деятельности университета и исследовательского центра «Амберд», предоставление экспертного мнения и профессиональной информации агентству, организация студенческой практики, совместных мероприятий, реализация совместных образовательных инициатив в области экономики и журналистика.

После подписания меморандума директор государственного информационного агентства «Арменпресс» посетил исследовательский центр «Амберд», ознакомился с исследовательской деятельностью центра.