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Путин и Шарль Мишель обсудили текущую ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

Путин и Шарль Мишель обсудили текущую ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт Кремля, в числе других вопросов обсуждена текущая ситуация вокруг Нагорного Карабаха с учётом важности дальнейшей последовательной реализации Заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. 

Среди приоритетных задач обозначено разблокирование экономических и транспортных связей в регионе, решение гуманитарных проблем населения. Шарль Мишель выразил поддержку проводимой работе, в том числе по линии сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, США, Франция).


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