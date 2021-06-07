Путин и Шарль Мишель обсудили текущую ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт Кремля, в числе других вопросов обсуждена текущая ситуация вокруг Нагорного Карабаха с учётом важности дальнейшей последовательной реализации Заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

Среди приоритетных задач обозначено разблокирование экономических и транспортных связей в регионе, решение гуманитарных проблем населения. Шарль Мишель выразил поддержку проводимой работе, в том числе по линии сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, США, Франция).