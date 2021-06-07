И.о. вице-премьера Тигран Авинян принял представителей компании “Масдар”

Исполняющий обязанности вице-премьера Республики Армения Тигран Авинян принял представителей компании “Масдар” - руководителя по заявкам Мухаммеда аль-Шеххи и управляющего по заявкам Випула Гойяла. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса Авиняна, и.о. вице-премьера поздравил компанию “Масдар” с признанием успешным заявителем в конкурсе программы строительства солнечной фотовольтаической станции “АЙГ-1”.

“Масдар” является дочерней компанией эмиратской “Инвестиционной компании Мубадала” с общими активами в 220 млрд долларов и одной из ведущих мировых компаний в области производства возобновляемой энергии.

Эта инвестиционная программа реализуется после подписания соглашения между компанией “Масдар” и Фондом государственных интересов Армении в ноябре 2019 года. По его словам, стороны выразили обоюдную заинтересованность в реализации совместных проектов в области возобновляемой энергетики общей мощностью 400 МВт. Эта программа обеспечивает производственную мощность 200 МВт при стоимости 2,90 центов за кВт/ч.

Солнечная электростанция, которую построит компания “Масдар”, будет расположена в общинах Талин и Даштадем. Бенефициаром 85% акций программы станет компания “Масдар”, а 15% акций - Фонд государственных интересов Армении.

Строительство солнечной станции будет осуществляться в течение 24 месяцев. Стоимость проекта составляет 174 млн долларов, который будет полностью реализован эмиратской стороной. Проект будет иметь цепной эффект, способствуя созданию ряда прямых и косвенных рабочих мест.