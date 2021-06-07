Власти Брюсселя отменили обязательное ношение масок на улице с 9 июня

Власти Брюсселя решили с 9 июня отменить обязательное ношение медицинских масок вне закрытых помещений в городе, за исключением наиболее оживленных торговых улиц и площадей. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил брюссельский бургомистр Филипп Клоз.

"Вакцинация продолжается, показатели (распространения вируса - ред.) падают. С 9 июня ношение маски более не будет обязательным на воздухе, за исключением нескольких загруженных торговых улиц", - написал Клоз в Twitter.

Решение было принято по итогам заседания совета бургомистров столичного региона.

В Брюсселе и других регионах Бельгии уже несколько месяцев ношение медицинской маски является обязательным на улице.

На прошлой неделе премьер-министр Бельгии Александр де Кроо на фоне улучшения эпидемиологической ситуации и массовой вакцинации населения против коронавируса объявил о смягчении ограничительных мер на территории всей страны.

В частности, с 9 июня рестораны смогут принимать клиентов в помещении. До этого разрешалось только обслуживание на открытом воздухе. Часы работы ресторанов увеличены, они могут работать с 5.00 до 23.30.

Власти утвердили и очень ожидаемое в период летних отпусков ослабление мер по поездкам за пределы Бельгии.

Офисам разрешили частично возобновить очную работу. Пока работники могут выходить в офис раз в неделю.

В Бельгии более 53% взрослого населения уже получили как минимум первую дозу вакцины от коронавируса.