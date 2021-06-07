Армения не имеет союзников в карабахском вопросе: Левон Тер-Петросян

По словам первого президента Республики Армения Левона Тер-Петросяна, после 30 лет пропаганды в Армении большинство народа и все политические силы еще не поняли простой истины, о которой он говорил 25 лет назад: Армения не имеет союзников в карабахском вопросе. Как сообщает Арменпресс, такое мнение выразил первый президент Республики Армения в своем выступлении на мероприятии, посвященном представлению предвыборной программы АНК.

«Теперь же повторяют: ничего, если Россия не будет союзником, союзником будет Америка, будет Иран, будет Китай. Это означает, что мы не хотим извлекать уроки из горького опыта не только древней истории, но и последних трех десятилетий наших времен.

Однажды мы совершили ошибку 100 лет назад, прошел 70-летний советский период, карабахское движение извлекло серьезные уроки в 90-е годы, мы создали государство, мы одержали победы. Это разница в два-три поколения. Самое печальное сейчас то, что при сегодняшнем поколении мы снова не понимаем, мы не можем не извлекать никаких уроков.

Т.е. мы уже пережили одну катастрофу. Я не исключаю, что, если мы повторим ту же ошибку, попадем в ту же яму, станем самым жалким государством или нацией в мире, самым презираемым, будем как Сомали, Йемен. Хотим ли мы быть похожими на эти страны?» - сказал Тер-Петросян.