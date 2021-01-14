Предстоящие на 8 июня мероприятия
17:58, Июнь 07, 2021
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12:43, 24.03.2021
Тюрколог об отношениях между Арменией и Турцией
15:50, 14.01.2021
Армения должна сломить представленную Азербайджаном ложную повестку: Ара Казарян
- 21:52 Байден пригласил Зеленского в Вашингтон
- 21:52 Надаль вышел в четвертьфинал "Ролан Гаррос"
- 21:50 Альпинист сорвался в расщелину на Эльбрусе
- 21:33 Кипр готов принимать вакцинированных туристов из России
- 21:28 Евгений Кобзарь покидает футбольный клуб «Урарту»
- 21:23 Moderna подала заявку на регистрацию вакцины для подростков
- 21:17 Предвыборная кампания движения 5165 началась с общины Ахцк
- 21:09 В Индии при пожаре на химзаводе погибли 14 человек
- 21:02 Артур Миранян признан лучшим игроком футбольного клуба «Урарту»
- 20:44 Джокович вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции
- 20:37 Началась предвыборная кампания блока «Честь имею»
- 20:21 Шварцман пробился в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции
- 20:04 «Арменпресс» и АГЭУ подписали меморандум о сотрудничестве
- 19:49 Все заместители министра иностранных дел Армении подали заявления об отставке
- 19:23 И.о. вице-премьера Тигран Авинян принял представителей компании “Масдар”
- 19:18 Путин и Шарль Мишель обсудили текущую ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
- 19:00 Власти Брюсселя отменили обязательное ношение масок на улице с 9 июня
- 18:08 Армения не имеет союзников в карабахском вопросе: Левон Тер-Петросян
- 17:58 Предстоящие на 8 июня мероприятия
- 17:45 Испания начала принимать туристов, полностью привитых от COVID-19
- 17:45 Омбудсмен направил в Сюник миссия для сбора фактов по зоне безопасности
- 17:40 Посол Италии вручил верительные грамоты президенту Армении
- 17:40 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 07-06-21
- 17:38 Тер-Петросян призвал членов своей команды провести предвыборную кампанию спокойно и хладнокровно
- 17:38 Азиатские индексы выросли - 07-06-21
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