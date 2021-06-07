Испания начала принимать туристов, полностью привитых от COVID-19

Испания с понедельника открывает границы для туристов, прошедших полный цикл вакцинации от COVID-19, сообщает испанская телерадиокомпания RTVE.

RTVE отмечает, что наравне с вакцинами производства Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Janssen, которые одобрены Европейским агентством лекарственных средств, Испанию смогут посещать и туристы, привитые китайскими препаратами Sinopharm и Sinovac-Coronavac.

Согласно документу, подготовленному министерствами здравоохранения и внутренних дел, опубликованному в "Официальном государственном бюллетене" в субботу, турист, желающий посетить Испанию, предварительно должен предоставить подтверждение о прохождении полного цикла вакцинации как минимум за 14 дней до въезда в страну. его турист должен предоставить как перед отправлением в Испанию, так и при прохождении паспортного контроля.

Кроме того, в рамках постепенного открытия для туристов Испания, также с понедельника, спустя год после закрытия разрешила швартовку круизных лайнеров в портах страны.

В то же время в Испанию не смогут въезжать туристы из Бразилии, Индии и ЮАР из-за сложной эпидемиологической обстановки в этих странах.