Омбудсмен направил в Сюник миссия для сбора фактов по зоне безопасности

По поручению защитника прав человека рабочая группа выехала в Сюникскую область Республики Армения для дополнительной работы по установлению фактов по концепции зоны безопасности на всех участках границы с Азербайджаном. Об этом сообщили Арменпресс в отделе по связям с общественностью аппарата защитника прав человека Армении.

«Согласно позиции омбудсмена, зона безопасности необходима для обеспечения прав жителей приграничных зон Армении, граждан нашей страны. Возле сел Сюника и Гегаркуника, а также на дорогах между общинами Сюника не должно быть азербайджанских солдат, флагов или знаков.

Сложившаяся ситуация нарушает жизненно важные права жителей приграничных общин Республики Армения.

Кроме того, они оказались в этих районах в результате угрозы новой войны и геноцидальной политики», - говорится в сообщении офиса омбудсмена.