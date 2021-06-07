Посол Италии вручил верительные грамоты президенту Армении 

Новоназначенный посол Итальянской Республики в Армении Альфонсо ди Ризо вручил верительные грамоты президенту Республики Армения Армену Саркисяну.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, поздравив новоназначенного посла и пожелав ему успехов, Саркисян отметил, что рассчитывает на активную совместную работу по расширению и обогащению повестки дня двустороннего сотрудничества.

Президент Саркисян отметил, что отношения между Арменией и Италией построены на прочном многовековом фундаменте, две страны и народы схожи по своим ценностям.

Посол Альфонсо ди Ризо передал президенту Армении теплые приветствия и наилучшие пожелания президента Италии Серджо Маттареллы. Он сказал, что готов приложить больше усилий для развития традиционно дружественных отношений между двумя странами в различных сферах.

Подчеркнув важность предстоящего государственного визита президента Армена Саркисяна в Италию, который был отложен из-за коронавируса, посол выразил уверенность, что это станет большим импульсом и новым началом для расширения двустороннего сотрудничества.

Президент Армении и посол Италии коснулись текущего уровня армяно-итальянских отношений и потенциала развития. В частности, были подчеркнуты большие возможности для сотрудничества в экономической, технологической, научной, образовательной и культурной сферах.