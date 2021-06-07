Тер-Петросян призвал членов своей команды провести предвыборную кампанию спокойно и хладнокровно

Первый президент Республики Армения, лидер партии «Армянский национальный конгресс» Левон Тер-Петросян призвал членов своей команды провести предвыборную кампанию предстоящих внеочередных выборов спокойно и хладнокровно.

«Я считаю, что вам следует вести очень спокойную и хладнокровную кампанию. Никогда не вступайте в спор с оппонентами, пусть ругаются, пусть делают все, что они хотят. Ваши аргументы настолько сильны, что вам совершенно не нужно ввязываться в такие споры», - как сообщает Арменпресс, сказал Тер-Петросян.

Первый президент Республики Армения добавил, что пройдут дебаты на общественном телевидении, в которых они примут участие. «Повторяю, не нужно терять равновесие, как бы журналисты ни старались... Они опытны, попытаются вывести из равновесия, не поддавайтесь этому, говорите то, что хотите сказать, пусть они говорят, что хотят», - сказал Тер-Петросян.

Он подчеркнул, что готов дать большую пресс-конференцию, пригласить всех желающих журналистов. «Пусть нападают на меня сколько хотят, я, имея такую армию, не боюсь таких нападок», - заключил Левон Тер-Петросян.