Азиатские индексы выросли - 07-06-21

ТОКИО, 7 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 7 июня на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.27% и составил 29019.24 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.08% и составил 1960.85 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.21% и составил 3599.54 пункта, а HANG SENG снизился на 0.45% и составил 28787.28 пункта.