Столтенберг предложил созвать заседание Совета Россия - НАТО

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в преддверии предстоящего саммита организации в Брюсселе предложил провести заседание Совета Россия - НАТО (СРН). Об этом он сообщил в интервью газете Die Welt, выдержки из которого приводит в понедельник агентство DPA.

"Я хотел бы вновь пригласить Россию как можно скорее принять участие в заседании Совета Россия - НАТО", - отметил генсек. "У нас есть много тем для обсуждения, которые отвечают общим интересам НАТО и России", - добавил он, уточнив, что СРН не собирался уже 19 месяцев. Альянс, как пишет газета, предложил Москве провести новое заседание более года назад, однако положительного ответа не последовало. "Мяч теперь на стороне России", - полагает Столтенберг.

Вместе с тем он обозначил конкретные темы возможных переговоров. "Среди них, например, обмен мнениями о военных маневрах с целью предотвращения недопонимания и возможной эскалации", - сказал генсек. Еще одним вопросом для обсуждения, по его мнению, должна стать "достаточная прозрачность" военной деятельности каждой из сторон с целью избежания непреднамеренных происшествий в воздухе и на море.

"Отношения НАТО и России сейчас достигли низшей точки, которой мы не знали со времен окончания холодной войны", - констатировал Столтенберг. "Диалог - лучший способ снизить напряженность", - заметил он, добавив, что СРН является подходящим форматом для этого. "Обе стороны сидят за одним столом", - заключил генсек.

СРН был создан в 2002 году в результате договоренностей, достигнутых при посредничестве правительства Италии во главе с Сильвио Берлускони. Последний раз встреча в таком формате проходила в июле 2019 года.