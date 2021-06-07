Евросоюз заявил, что готов к возникновению новых штаммов коронавируса

Евросоюз сможет адаптировать используемые им вакцины в случае возникновения новых штаммов коронавируса. Об этом в понедельник заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в эфире радиостанции RTL.

По его словам, ЕС сможет "быстро адаптировать РНК-вакцины к возможным новым вариантам коронавируса".

Бретон добавил, что к 15 июля в ЕС будет произведено более 1 млрд доз вакцин. "Мы производим сейчас по 300 млн вакцин в месяц, половина экспортируется", - уточнил еврокомиссар.

На данный момент в ЕС одобрены четыре вакцины: разработка американо-германского консорциума BioNTech и Pfizer, препарат американской компании Moderna, вакцина британско-шведской фирмы AstraZeneca и препарат компании Johnson & Johnson. В Венгрии, кроме того, доступны препарат китайской компании Sinopharm и российская вакцина "Спутник V".