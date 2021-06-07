Создание новых механизмов стратегических отношений с РФ: Мусинян представил программу АНК

Армянский национальный конгресс считает необходимым создание новых механизмов, направленных на углубление и гармонизацию двусторонних стратегических отношений с Россией. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил член партии «Армянский национальный конгресс», пресс-секретарь первого президента Армении Арман Мусинян, представляя предвыборную программу партии в сфере безопасности.

«Это позволит государству нейтрализовать существующие реальные угрозы хотя бы в краткосрочной перспективе, заложить основы долгосрочной безопасности Армении в среднесрочной и долгосрочной перспективе», - сказал Мусинян.

Учитывая неразрешенный статус Нагорного Карабаха, Мусинян сказал, что Армянский национальный конгресс считает необходимым начать активные переговоры с Россией и другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ, а также с Азербайджаном, которые будут направлены на прояснение вопроса и постепенное формирование взаимного доверия между Арменией и Азербайджаном.

«Это позволит достичь договоренности о прекращении вооруженного конфликта между двумя странами в будущем, по сути, это подготовит почву для возможных дальнейших отношений», - сказал Мусинян.

Армянский национальный конгресс также придает важное значение ряду срочных шагов внутри Армении для улучшения системы государственного управления и обеспечения политической стабильности.

«В частности, тема номер один - обеспечение полноценного управления государственной системой в стране. К сожалению, из-за шагов действующего правительства сегодня мы имеем практически неорганизованную государственную систему, частью которой являются системы безопасности и охраны. Сегодня, даже если принимаются разумные решения, сломанность этой системы не позволяет их реализовать.

Вторым важным элементом является обеспечение политической стабильности. Это укрепление солидарности в обществе, с тем чтобы следующее правительство могло прочно укрепить свои отношения со своими соседями, оппонентами, друзьями и недоброжелателями», - заключил Мусинян.